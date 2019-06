Un nouveau record pour Federer

Un trou d’air qui coûte très cher. Pour sa première finale depuis novembre 2017 et le Masters de Londres, David Goffin s’est, dans un premier temps, plutôt bien défendu face à Roger Federer, dimanche à Halle. Mais le Belge, battu pour la huitième fois en neuf affrontements, a perdu pied au pire moment, alors que les deux hommes disputaient le tie-break de la première manche.

Balayé dans ce jeu décisif (7-2), il a visiblement eu du mal à s’en remettre, cédant sa mise en jeu dès l’entame du deuxième set et multipliant les fautes directes (29 au total, 14 pour Federer). Le Suisse, en démonstration la veille face à Pierre-Hugues Herbert, n’en demandait pas tant, et allait encore s’emparer du service adverse pour mener 4-1, puis à nouveau pour conclure à 6-1, après seulement 1h23 de jeu (7-6[2], 6-1).

Un succès incontestable qui permet au numéro 3 mondial de remporter son 10e titre à Halle, le seul tournoi où il a autant gagné. En attendant, peut-être, de faire aussi bien chez lui, à Bâle, en octobre prochain. C’est aussi le 102e trophée qu’il réussit à s’adjuger. Il n’est donc plus qu’à sept titres du record détenu par Jimmy Connors dans l’ère Open (109). En attendant, « Rodgeur » va tenter de s’offrir un neuvième sacre sur un autre gazon, anglais celui-ci, à partir du 1er juillet à Wimbledon.

HISTORY IN HALLE

@rogerfederer is the 2019 @ATPHalle champion

#RF102 pic.twitter.com/IareRxmIah