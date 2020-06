Du lourd à l'UTS ! L'Ultimate Tennis Showdown, la compétition de tennis lancée par Patrick Mouratoglou, qui se déroulera pendant cinq week-ends d'affilée à partir de la semaine prochaine à Sophia-Antipolis (près de Nice) avec dix joueurs (soit un total de 50 matchs), a annoncé ce jeudi la présence de Stafanos Tsitsipas (21 ans), le n°6 mondial et vainqueur du dernier Masters de Londres, et de Matteo Berrettini (24 ans), le n°8 mondial, qui n'a pu jouer que deux matchs cette saison en raison d'une blessure. Leur présence n'est pas une surprise puisqu'ils résident tous les deux à Monte-Carlo, non loin du site de la compétition. Tsitsipas s'entraîne d'ailleurs à l'Academy Mouratoglou.

Tsitsipas favori ?

Stefanos Tsitsipas est le joueur le mieux classé de la compétition, qui comptera également dans ses rangs le Belge David Goffin (29 ans, 10eme), le Canadien Félix Auger-Aliassime (19 ans, 20eme), les Français Benoît Paire (30 ans, 22eme), Richard Gasquet (34 ans, 50eme) et Lucas Pouille (26 ans, 58eme), l’Australien Alexei Popyrin (20 ans, 103eme) et l’Allemand Dustin Brown (35 ans, 239eme) Il reste donc encore un joueur à annoncer. Rappelons que ce tournoi se déroulera dans des conditions sanitaires très strictes (huis clos, une balle par joueur, pas de croisement au changement de côté, gants pour les ramasseurs de balles…) et dans un format qui sera dévoilé prochainement.