Tennis - UTS : Gasquet domine tranquillement Dimitrov

"J'ai eu tellement de surnom dans ma carrière, que j'ai juste voulu avoir mon prénom ici. " Nouveau venu dans la compétition, Grigor Dimitrov, qui n'a jamais vraiment apprécié qu'on l'appelle "Baby Federer" a eu du mal à faire ses premiers. Accumulant les fautes, il a vite été mené 4-0, puis 6-2. S'il est parvenu à réduire l'écart au point d'égaliser à 7-7, son adversaire a su faire la différence grâce à la carte "le prochain point compte double". A 11-8, celle-ci lui a permis de prendre le large, 13-8. Un avantage décisif pour boucler l'affaire 15-10. "C'est un énorme avantage d'avoir joué la première édition, je connais bien toutes les règles ", a conclu Richard Gasquet lors de la traditionnelle interview de fin de quart-temps.Dans le deuxième acte, "Grigor" a mieux commencé. 3-1 en sa faveur. Mais "The Vituoso", agressif, brillant en revers, s'est vite repris pour passer devant. 6-3. Un matelas qu'il est parvenu à conserver jusqu'à la fin du round pour s'imposer 13-10. Bien que, déjà, proche de la défaite, Dimitrov n'en perdait pas son sourire. Pour lui l'essentiel était ailleurs. " J'ai eu le coronavirus pendant l'Adria Tour, donc je ne suis pas sorti de chez mois pendant 1 mois, a-t-il expliqué. C'est juste génial de pouvoir jouer ici. Le format est fun ! "Au cours du 3e acte, Gasquet a su utiliser sa carte "le prochain point compte double" a bon escient pour accroître son avance à 1 minute de la fin. Malin, à 13-8 en sa faveur, en situation délicate à l'échange, il a volontairement fait la faute alors alors que le Bulgare jouait sa carte "le coup gagnant compte triple". A 13-9, même ruse. De quoi éviter la remonter et gérer tranquillement son avance. 14-11, trois quarts temps à zéro, et la victoire était dans la poche. " Contrairement à l'UTS 1, j'essaie de bien utiliser mes cartes, a commenté Gasquet. Et je suis définitivement meilleur quand je suis agressif. "Relâché face à un "Grigor" un peu frustré dans un dernier quart-temps qui comptait pour du beurre, "The Virtuoso" a déroulé. Usant de son instrument à cordes pour offrir un récital, il a su finir en beauté : 18-10. Grâce à ce large succès, Richard Gasquet prend la tête du Groupe A. Devant Feliciano Lopez, vainqueur d'Alexei Popyrin plus tôt dans la journée4E 1-2, 6-102-2, 3-3, 4-3 dimi, 5-5, 7-9, 8-11, use x2 8-13, dimitrov x3 9-13, , 10-13 (fautes volontaires gasquet), 10-14, 10-153-1, 3-2, 3-6 Gasquet, 6-9, 7-10 dimitrov x2 retour gagnant revers gasquet, 7-11, 8-11, 9-11 dimi x3, 10-11, 10-12 à 5 sec de la fin, 10-13, 11-14gasquet : mieux utiliser mes cartes que pendant l'uts 1, je joue mieux quand je suis plus agressifdimitrov : j'essaie de me contrer sur les choses que je veux travailler et essayer