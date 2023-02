Tennis : la réponse claire de Thiem pour régler la question du débat sur le GOAT

Qui est aujourd'hui le GOAT du tennis ? Longtemps, beaucoup ont pensé que Roger Federer l'était et bien que le Suisse va rester comme une immense légende du tennis, il a fini par être dépassé au nombre de Grand Chelem remportés en carrière. Premier joueur à remporter 20 titres en Majeur, il avait ensuite vu Rafael Nadal et Novak Djokovic réussir à le rattraper. Finalement, Nadal avait réussi à s'emparer du record en janvier 2022 avec une 21e sacre lors de l'Open d'Australie. Il avait ensuite ajouté un 22e Majeur en empochant son 14e Roland-Garros en juin dernier. Mais par la suite, Novak Djokovic a réussi à refaire son retard en remportant Wimbledon en juillet dernier puis l'Open d'Australie il y a quelques jours. Avec 22 Grand Chelem chacun, le Serbe et l'Espagnol semblent se disputer cette place de GOAT. Mais tandis que les supporters des deux camps avancent leurs arguments pour leur champion, Dominic Thiem a apporté une réponse claire afin de définir qui serait le GOAT.

La réponse claire de Thiem sur le débat du GOAT

L'ancien numéro 3 mondial, qui revient petit à petit au premier plan après une très longue blessure, s'est confié à la télévision croate Nova TV et il a assuré que le GOAT serait défini selon le nombre de Majeur remportés en fin de carrière. L'Autrichien a encensé la forme actuelle de Djokovic, mais il assure que le GOAT entre le "Djoker" et le "Taureau de Manacor" sera celui qui remportera le plus de Majeur.

"Au moment de la finale de l’Open d’Australie, j’étais au sommet de mes capacités, physiquement et sur le plan du tennis. Et j’ai quand même perdu en cinq sets contre Novak. Je n’aurais presque pas pu mieux jouer et j’ai quand même perdu. Cela veut tout dire. Avec Rafa à Paris en 2019, je jouais très bien aussi. Pas aussi bien qu’en Australie, mais mon niveau était élevé. Mais ces deux-là sont presque invincibles dans leurs tournois préférés. Je ne suis pas très surpris par Djokovic car j'ai l’impression qu'il est encore jeune. Physiquement, mentalement et la façon dont il se déplace sur le court, c’est comme s’il avait 25 ans. Il faut être honnête, c’est le meilleur, donc sa victoire n’est pas très surprenante. À mon avis, les titres du Grand Chelem devraient être le critère déterminant pour déterminer le meilleur de tous les temps, car ce sont les quatre plus grands tournois du monde. Tout le reste est bien, mais ce n’est pas pareil. Ce sont les Grands Chelems qui comptent, donc le GOAT sera probablement celui qui aura le plus de titres", a balancé Thiem, admiratif des deux monstres du tennis.