Tennis (H) / Djokovic : « J'espère de l'or... »

Novak Djokovic, grand favori à la médaille en simple messieurs aux Jeux Olympiques d'été 2020 de Tokyo au Japon (23 juillet - 8 août) ? C'est l'hypothèse la plus probable, pour différentes raisons. La première d'entre elles est le fait que le Serbe, numéro un mondial, pourra profiter de l'absence des deux autres membres du Big Three, à savoir l'Espagnol Rafael Nadal et le Suisse Roger Federer. Tous deux ont déjà connu, par le passé, les joies d'un sacre dans des JO.

En effet, Federer a été sacré en double à Pékin, alors que Nadal a été sacré en simple à Pékin mais également en double à Rio de Janeiro. Djokovic est également le grand favori à la victoire finale, car il est actuellement extrêmement en forme, avec ainsi notamment les trois premiers tournois du Grand Chelem de l'année en poche, à savoir l'Open d'Australie, Roland-Garros et tout récemment, Wimbledon.

Djokovic: I’ve met Blanka Vlašić recently and she told me that in the future people won’t remember the conditions or whether there were people in the stands, but who has won medals. Representing your country at the Olympics is a feeling like no other. #Tokyo2020