Tennis : Djokovic veut "gagner le plus possible"

Novak Djokovic ne s'en est jamais caché, il souhaite « dépasser Roger Federer » au nombre de victoires en tournois du Grand Chelem. Il vient encore de le rappeler à Sportklub (une chaîne de télévision serbe) : « Je l'ai déjà dit, comme je voulais déjà dépasser Pete Sampras avant. C'est un de mes plus grands objectifs, je veux juste en gagner le plus possible. Et c'est pareil pour Roger Federer comme pour Rafael Nadal, qui sont toujours en pleine forme. » Quant à savoir qui est réellement le meilleur, le n°1 mondial préfère botter en touche.

« Je ne peux même pas imaginer l'US Open à huis clos »

« Ce débat dure déjà depuis longtemps... Et ça durera probablement encore dans les prochaines décennies, jusqu'à ce qu'un joueur encore meilleur arrive. C'est un cycle naturel dans le sport, c'est bon pour le tennis. Tous ces faits sont historiques, ça me plaît et ça me motive, comme ça motive aussi les jeunes à commencer notre sport. » Enfin, quant à la perspective de disputer l'US Open à huis clos, Novak Djokovic est contre : « C'est effrayant, je ne peux même pas imaginer ça. Je pense que ça ne sert à rien de se précipiter, on peut reprendre normalement en Europe à partir de septembre. Cependant, si d'autres joueurs veulent reprendre le plus vite possible pour gagner de l'argent, je le comprends aussi parfaitement. »