Tennis - ATP : Thiago Seyboth Wild a été surprenant jusqu'au bout

Malmené, Thiago Seyboth Wild a gardé le cap

Casper Ruud a cru pouvoir remporter un deuxième titre en trois semaines



SANTIAGO (Chili, ATP 250, terre battue, 556 843€)

Finale



Demi-finales

Quarts de finale

Huitièmes de finale

1er tour

Qui aurait pu imaginer que Thiago Seyboth Wild allait remporter un titre ATP cette saison ? Personne. Et pourtant, le Brésilien vient d'être sacré à l'ATP 250 de Santiago.Un véritable exploit ! Invité, il est allé jusqu'au bout de son rêve. En battant Casper Ruud en finale ce dimanche (7-5, 4-6, 6-3), il a réalisé le plus grand exploit de sa jeune carrière. Le tombeur de Bagnis, Londero, Garin et Olivo s'est offert le scalp du 38eme mondial lors de sa première finale sur le circuit principal. Le 182eme mondial a pu compter sur sa domination au service pour s'imposer. Il a terminé la rencontre avec 17 aces alors que dans le même temps, son adversaire a commis cinq doubles fautes.Dans un début de match décousu, Seyboth Wild a su garder le cap malgré la pression qui entoure la découverte de ce niveau d'intensité. Breaké d'entré, il a su prendre le service de Ruud avant de céder une deuxième fois consécutive sur sa mise en jeu.Dès le jeu suivant, il a encore eu besoin de s'employer pour préserver sa mise en jeu. Mais avec deux nouvelles balles de break écartées, Seyboth Wild s'est lancé vers le gain de la première manche. Un objectif qu'il a rempli sans même passer par un jeu décisif. A 6-5, il a converti sa première balle de set sur le service de son adversaire. La belle histoire était en route.Mais pour rendre l'histoire encore plus belle, Casper Ruud n'a pas cédé sans batailler. La tête de série numéro 2 du tournoi chilien a su relever la tête pour remporter la deuxième manche. Le joueur qui avait remporté le tournoi de Rio deux semaines plus tôt a su assurer et retrouvé confiance en son jeu. Il s'est contenté d'un break à 4-4 pour égaliser à une manche partout et renouer avec l'espoir de remporter le deuxième tournoi de sa carrière. Sauf que du haut de ses 21 ans, son expérience n'a pas été suffisante pour contrer la réussite de Thiago Seyboth Wild.. Une entame idéale pour lui permettre de remporter le match en 2h18. A la fin d'une incroyable semaine et d'une finale maîtrisée, il est devenu le premier joueur né dans les années 2000 à remporter un tournoi ATP. Et ça aussi, personne ne l'avait vu venir.bat Ruud (NOR, n°2) : 7-5, 4-6, 6-3bat Olivo (ARG, Q) : 6-1, 6-3bat Ramos-Viñolas (ESP, n°3) : 7-6 (5), 6-2bat Garin (CHI, n°1) : 7-6 (1) abandonbat Dellien (BOL, n°6) : 3-6, 7-6 (5), 7-5bat Monteiro (BRE, n°8) : 6-4, 6-4bat Delbonis (ARG, n°7) : 7-5, 7-5bat Davidovich Fokina (ESP) : 6-2, 0-6, 7-6 (4)bat Londero (ARG, n°5) : 7-6 (7), 6-4bat Cuevas (URU, n°4) : 5-7, 7-6 (5), 7-6 (8)bat Barrios Vera (CHI, WC) : 6-3, 7-6 (2)bat Carballes Baena (ESP) : 6-1, 6-4bat Varillas (PER, LL) : 7-6 (3), 6-2bat Caruso (ITA) : 7-6 (1), 6-3bat Tabilo (CHI, WC) : 6-4, 7-5- Byebat Martin (SLQ) : 2-6, 7-6 (5), 6-3bat Bagnis (ARG) : 6-1, 3-6, 6-1bat Coria (ARG) : 6-4, 6-2- Byebat P.Sousa (POR) : 4-6, 6-3, 6-4bat Taberner (ESP, Q) : 4-6, 6-4, 6-2bat Cecchinato (ITA) : 6-3, 1-6, 6-3bat Mayer (ARG) : 6-7 (0), 6-3, 6-4bat Munar (ESP) : 6-4, 4-6, 6-4bat Horansky (SLQ, Q) : 6-4, 6-2- Byebat Klizan (SLQ, Q) : 6-1, 7-6 (5)bat Kovalik (SLQ) : 6-2, 6-3bat Lorenzi (ITA) : 6-3, 6-4- Bye