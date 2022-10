Tennis - ATP - Stockholm : Tiafoe miraculé, De Minaur engrange

Eloigné des courts depuis sa finale perdue à Tokyo contre Taylor Fritz il y a onze jours, Frances Tiafoe a signé son match de reprise par une victoire, mais ce fut un petit miracle pour le joueur américain. Lors de son huitième de finale à Stockholm, où il est tête de série n°3, le joueur de 24 ans s'est retrouvé mené 6-3, 4-0 par Elias Ymer, mais il a fini par l'emporter 3-6, 7-6, 7-6 en 2h38 ! Complètement désintéressé du match et s'amusant avec le public pendant un set et demi, le demi-finaliste de l'US Open a fini par se réveiller pour égaliser à 4-4, et remporter le deuxième set 7-4 au tie-break. Dans le troisième, il a sauvé deux balles de break et a une fois de plus fait la différence au jeu décisif, gagné 7-2. Tiafoe disputera donc les quarts de finale, face au Finlandais Emil Ruusuvuori, et grimpe à la 17eme place à la Race.

De Minaur assure, pas Paul

Alex de Minaur peut aussi toujours mathématiquement se qualifier pour le Masters de Turin, et il compte bien jouer sa carte à fond. Tête de série n°5 à Stockholm, l'Australien sera au rendez-vous des quarts de finale après sa victoire sur Jeffrey Wolf. Face à cet Américain, 56eme mondial, qu'il affrontait pour la toute première fois, le 23eme mondial l'a emporté 6-4, 6-2 en 1h23. Breaké d'entrée de match, De Minaur a immédiatement réagi (2-2), puis a pris le service adverse à 3-3 pour empocher la première manche (même s'il a dû sauver trois balles de 5-5). Dans la deuxième, des breaks à 0-0 et 3-1 lui ont permis de l'emporter et de décrocher son billet pour les quarts, où il affrontera Denis Shapovalov. Le voilà 23eme à la Race, à 1410 points du dernier qualifiable virtuel, Felix Auger-Aliassime. Tommy Paul, en revanche, ne verra pas Turin, c'est certain. L'Américain, tête de série n°8 en Suède, a été éliminé par Mikael Ymer sur le score de 6-2, 6-3 en 1h16, après avoir perdu son service à 3-2 et 5-2 dans le premier set et à 0-1 et 3-2 dans le deuxième. Le Suédois défiera vendredi la tête de série n°1, Stefanos Tsitsipas.