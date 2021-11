Tennis - ATP - Stockholm : Paul s'impose aux dépens de Shapovalov

Your moment, @TommyPaul1 🏆

STOCKHOLM (Suède, ATP 250, dur intérieur, 711 275€)

Finale

Demi-finales

Quarts de finale

Rinderknech (FRA)

D'ores et déjà auréole de plusieurs Challengers sur le sol américain, Tommy Paul a franchi un pallier ce samedi. Non seulement, mais il a également triomphé loin de son pays. Classé 52eme à l'ATP, l'Américain a réalisé un fort joli parcours à Stockholm où il a notamment écarté de son chemin Andy Murray en quart de finale après plus de deux heures de bataille acharnée (2h17). En huitièmes il avait éliminé Harry Fritz, numéro 23 mondial, en deux manches. Puis en demi-finale il a terrassé un autre compatriote en la personne de Frances Tiafoe après trois manches âpres et plus de deux heures et demi de rude combat (2h33).Ce samedi en finale contre Denis Shapovalov,. En ne concédant aucun break ni dans le premier, ni dans le troisième set, l'Etats-Unien a pris l'ascendant sur le jeune Canadien de 18 ans, inhabituellement fébrile. Le 18eme joueur mondial au classement ATP a cru être en mesure de renverser la vapeur lorsqu'il a nettement dominé la seconde manche sur le score sans appel de 6-2. Mais il en fallait plus pour venir à bout d'un Tommy Paul régulier dans la dernière ligne droite.Réalisant le break dans le money-time, à 4-4 dans le troisième set, l'Américain a ensuite confirmé en conservant sa mise en jeu le plus tranquillement du monde.après 2h14 de match. Il devient le 10eme joueur cette saison à s'adjuger un premier titre sur le circuit professionnel.bat Shapovalov (CAN, n°3) : 6-4, 2-6, 6-4bat Tiafoe (USA, n°8) : 5-7, 7-6 (5), 6-4bat Auger-Aliassime (CAN, n°2) : 6-4, 7-5bat Murray (GBR, WC) : 6-2, 3-6, 6-3bat Evans (GBR, n°4) : 1-6, 6-1, 6-1bat: 4-6, 6-3, 7-5bat Van de Zandschulp (PBS) : 6-4, 6-3