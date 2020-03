Tennis - ATP : Murray ne parle plus d'opération et espère jouer Miami

Murray : « Besoin d'un peu de temps »



Oubliée la crainte de devoir repasser sur le billard de nouveau pour avoir une chance de rejouer un jour au tennis., ce jeudi lors d'un entretien pour la plateforme Amazon Prime. Au contraire, l'ancien numéro 1 mondial, filmé notamment en salle de musculation ou sur le court dans l'un des nombreux exercices auxquels il se plie quotidiennement pour pouvoir retrouver la compétition au plus vite, semble pressé de reprendre. Il s'est même fixé une date pour faire son retour.(23 mars au 5 avril). L'Ecossais ne cache d'ailleurs pas qu'il va tout mettre en oeuvre pour pouvoir atteindre son objectif. « Dans un très court terme, je m’entraîne pour essayer d’être prêt pour Miami (...) C’est mon plan du moment, sauf si j’ai un contretemps ou quelque chose comme ça », affirme Murray, confiant mais sceptique néanmoins sur le temps qu'il lui faudra pour retrouver ses sensations et le rythme, lui qui n'a toujours pas joué un seul match cette saison.« J’ai fait tellement de rééducation ces derniers mois qu’au niveau de ma force, des muscles autour de ma hanche, tout fonctionne bien. C’est juste que je n’ai quasiment pas joué au tennis depuis la Coupe Davis, j’ai frappé seulement deux fois, soit quarante minutes en trois mois. J’ai besoin d’un peu de temps pour me reconstruire et me sentir à nouveau bien sur le terrain. » Vainqueur à Anvers en octobre dernier de son premier titre (son 46eme en carrière) depuis mars 2017, Murray n'avait fait qu'une seule apparition lors de cette phase finale de la nouvelle formule de la Coupe Davis, en novembre dernier à Madrid. Alors 179eme à l'ATP (il est aujourd'hui 129eme), le natif de Glasgow était difficilement venu à bout du Néerlandais Tallon Griekspoor (6-7, 6-4, 7-6). Depuis, il se fait désirer et n'a plus foulé un court. En revanche, il s'entraîne dur pour pouvoir faire son come-back à Miami. Un sacré challenge. Surtout si sa hanche droite venait à l'embêter de nouveau. Mais, visiblement, cela ne lui fait pas peur.