Tennis - ATP - Masters : L'entraîneur de Medvedev remercie Djokovic pour ses doubles-fautes

On a eu accès aux notes de Gilles Cervara pendant le Masters. « Merci Djoko » 😆

Medvedev a su déstabiliser Djokovic

Victorieux de Dominic Thiem en finale, Daniil Medvedev a triomphé pour la première fois de sa carrière au Masters de Londres, dimanche dernier. Personne n’a su rivaliser avec le Russe pendant la semaine de compétition en terres britanniques, en attestent ses cinq victoires en autant de matchs disputés. Medvedev a néanmoins été bousculé en phase finale puisqu'en demi-finale contre Rafael Nadal et en finale contre l’Autrichien, il a gagné en trois sets. Sa phase de groupes a quant à elle été plus tranquille. Le Russe a bouclé ses trois succès en deux manches, bien aidé parfois par les erreurs de ses adversaires. Ce fut le cas contre Novak Djokovic. Alors qu’il menait 5-3 dans le premier acte, Medvedev a profité de trois doubles-fautes du n°1 mondial pour prendre les devants dans ce match. Le passage à vide du Serbe n’a pas manqué de surprendre l’entraîneur de Daniil Medvedev, Gilles Cervara, qui a accueilli avec le sourire ce cadeau fait par « Nole » à son poulain.Le coach français en a fait part dans l’émission Sans Filet de Winamax TV ce vendredi., a-t-il annoncé tout sourire en montrant le cahier de notes qu’il avait pendant la rencontre. Gilles Cervara s’est ensuite exprimé sur les difficultés de Novak Djokovic ce jour-là. Pour les expliquer, il a mis en avant le très bon niveau de jeu de Medvedev. « C’est quand même le Masters, il montre qu’il est humain aussi. Est-ce qu’il était à son maximum de niveau de détermination ? Est-ce-que c’est ça qui explique qu’à un moment donné, il fait plus de fautes qu’à l’accoutumée ?» Daniil Medvedev a montré qu’il était le plus fort et ce n’est certainement pas un hasard s’il a remporté coup sur coup le Rolex Paris Masters et le Masters de Londres.