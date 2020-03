Tennis - ATP - Barcelone : Le tournoi se jouera à huis clos !

🎾 La RFET notifica que todos los torneos de tenis deberán jugarse a puerta cerrada siguiendo las medidas del Gobierno frente al coronavirus

📝 Leer más: https://t.co/WQu4ghTWbg pic.twitter.com/gLJWEWEhAt



— Tenis España (@RFETenis) March 10, 2020

Thiem, Nadal... mais pas de public !



El @bcnopenbs contará con seis 'top 10' en su edición de 2020. Nadal, Thiem, Medvedev, Tsitsipas, Berrettini y Goffin. #bcnopenbs pic.twitter.com/xJTidbtkUr

— David Boti (@davidboti) March 10, 2020

Indian Wells reporté, Miami fortement menacé et maintenant, les tournois en Espagne à huis clos. Face à la propagation grandissante du coronavirus, la Fédération espagnole n'a eu d'autre choix que de prendre une mesure très forte à son tour.Trois tournois Challenger sont concernés - Marbella, Murcie et Alicante - mais pas uniquement.« La RFET notifie que tous les tournois doivent être joués à huis-clos en raison des mesures gouvernementales contre le coronavirus, conformément aux mesures préventives adoptées par le gouvernement espagnol face à la situation générée par l’expansion du coronavirus », apprend-on ce mercredi.Selon cette notification, la fédération royale espagnole de tennis demande aux clubs et organisateurs que tous les tournois de tennis programmés pour les dates à venir soient joués sans public jusqu’à nouvel ordre dans le but de protéger la santé et la sécurité de tous les participants. » Un nouveau coup dur pour la saison de tennis, sachant que laEn plus de l'Autrichien Dominic Thiem, vainqueur de la dernière édition, Rafael Nadal, onze fois vainqueurs du tournoi, fait ainsi une nouvelle fois partie des engagés pour cette épreuve qui se tiendra du 20 au 26 avril prochain. Le Russe Daniil Medvedev, le Belge David Goffin, le Grec Stefanos Tsitsipas ainsi que l'Italien Matteo Berrettini, tous membres du Top 10 eux aussi, seront également de la partie en Catalogne. Malheureusement pour les fans, ils ne pourront pas en profiter.