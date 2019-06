Stuttgart: Simon et Monfils s'en sortent

La lutte fût rude ce mardi pour Gilles Simon et Gaël Monfils, tous deux obligés de disputer trois sets accrochés pour s'imposer respectivement face à Peter Gojowczyk et Steve Johnson, lors du premier tour du tournoi de Stuttgart.

Face à Gojowczyk, Simon a su retourner une situation périlleuse après avoir perdu la première manche, pour l'emporter en 1h50 (4-6, 6-2, 6-3).

Quant à Monfils, trois sets ont également été nécessaires, qui plus est avec un tiebreak lors de la manche décisive (7-5, 5-7, 7-6 [6]).

Au second tour, Gilles Simon retrouvera le Canadien Felix Auger-Aliassime, tandis que Gaël Monfils sera opposé à un autre Américain, Denis Kudla.

