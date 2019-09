St-Pétersbourg: Medvedev enchaîne, pas Berrettini

Daniil Medvedev ne sait plus perdre avant le dimanche. Le Russe, qui reste sur quatre finales consécutives, dont l'US Open, s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi de Saint-Pétersbourg en dominant en deux manches son compatriote Andrey Rublev (6-4, 7-5).

Samedi, il ne retrouvera pas l'autre héros de l'US Open, Matteo Berrettini, puisque l'Italien a été surpris par le qualifié biélorusse Egor Gerasimov (7-6 [5], 7-6 [3]).

First ATP semi-final for Belarus' Egor Gerasimov



He knocks out US Open semi-finalist Matteo Berrettini 7-6 7-6 in St Petersburg for his biggest career win pic.twitter.com/MSF6IPy4kF