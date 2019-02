Sofia: Monfils prend son quart

Toujours aucun set de perdu cette semaine à Sofia pour Gaël Monfils, vainqueur au 2e tour du Kazakh Mikhail Kukushkin (7-5, 6-3) alors qu'il avait concédé le premier break dans chacune des deux manches.

Le Parisien, tête de série n°7 en Bulgarie, pourrait avoir droit à un beau choc en quarts de finale contre Stefanos Tsitsipas si le Grec élimine l'Allemand Jan-Lennard Struff dans le dernier match de la journée.

