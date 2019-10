On connaît désormais l’affiche du premier quart de finale du Masters 1000 de Shanghai.

Tombeur jeudi de Karen Khachanov (6-3, 7-5), Fabio Fognini sera opposé à Daniil Medvedev, qui a eu plus de mal à venir à bout de Vasek Pospisil.

Le Russe a sauvé 5 balles de set dans la première manche avant de finalement s’imposer 7-6 (7), 7-5.

5️⃣6️⃣ wins in 2019 for @DaniilMedwed!



He reaches his first #RolexShMasters quarter-final. pic.twitter.com/5nLZudSJbG