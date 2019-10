Shanghai: Thiem rejoint Berrettini

Dominic Thiem a remporté sa 40e victoire de la saison jeudi au Masters 1000 de Shanghai, en l’emportant sans trop forcer contre Nikoloz Basilashvili (6-3, 6-4).

L’Autrichien, tête de série numéro 4 en Chine, sera opposé en quarts de finale à Matteo Berrettini, qu’il avait dominé lors de leur unique affrontement à Roland-Garros en 2018.

Mais l’Italien, demi-finaliste à l’US Open, n’était alors pas encore dans le Top 15 mondial…

.@ThiemDomi hits the milestone for the fourth consecutive year with a 6-3, 6-4 win over Basilashvili at the @SH_RolexMasters. pic.twitter.com/4eZZxEDPJ6