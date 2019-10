Shanghai: Pour Zverev, Medvedev est le meilleur joueur du monde en ce moment

Alexander Zverev va affronter Daniil Medvedev, dimanche, en finale du Masters 1000 de Shanghai. Même s'il n'a jamais perdu contre lui (4 victoire en 4 matches, mais aucune confrontation cette année), l'Allemand se méfie énormément du Russe, dans une forme exceptionnelle.

"L'un contre l'autre, on a joué quelques matches fantastiques, qui sont tous allés dans mon sens jusqu'à maintenant. J'espère que demain (dimanche) ça ne va pas changer, a confié Zverev. Mais il joue un tennis fantastique, c'est sa sixième finale de suite, il a été en finale de l'US Open, il a gagné Cincinnati. C'est probablement le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle."

What does @AlexZverev think of his Shanghai final opponent?



"He's probably the best player in the world right now."



: @TennisTV | #RolexShMasters pic.twitter.com/9CJbiLWKkD