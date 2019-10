Shanghai: Gasquet balayé par Goffin

Rude tournée asiatique pour Richard Gasquet. Après avoir été dominé d'entrée à Shanghai par Dominic Thiem (6-4, 6-1), le Biterrois, pas épargné par le tirage au sort, a subi le même sort contre David Goffin au Masters 1000 de Shanghai.

Gasquet a été défait en 57 minutes par 14e joueur mondial (6-2, 6-3), qui affrontera le Kazakh Mikhail Kukushkin au prochain tour.

Momentum building nicely @David__Goffin dispatches Gasquet 6-2 6-3 to set up a meeting with Kukushkin in R2 #RolexSHMasters pic.twitter.com/31ejVpM3RX