's-Hertogenbosch: Herbert réussit son entrée

Opposé ce mardi à l'Australien Matthew Ebden, lors de son premier tour du tournoi de 's-Hertogenbosch, Pierre-Hugues Herbert n'a pas tremblé en s'imposant en deux sets (6-4, 7-5).

En 1h24, le Tricolore s'est assez aisément défait du 66e joueur mondial et affrontera un joueur d'un tout autre calibre au tour suivant, en la personne de David Goffin.

Ace for the win! Pierre-Hugues Herbert earns a spot in R2 with a 6-4, 7-5 victory over Matthew Ebden. #LibemaOpen @ATP_Tour pic.twitter.com/7BTOHB7NBc