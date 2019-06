's-Hertogenbosch: Gasquet prend son quart

Richard Gasquet en a terminé avec Mikhail Kukushkin, dans leur rencontre du 2e tour de 's-Hertogenbosch interrompue jeudi soir.

Le Biterrois s'est finalement imposé en deux sets (6-4, 6-3) et n'a pas trop puisé avant de retrouver en quarts de finale, plus tard dans la journée, le Chilien Nicolas Jarry, qui a sorti Stefanos Tsitsipas au tour précédent.

.@richardgasquet1 earns his spot in the quarter finals with a 6-4, 6-3 win over Mikhail Kukushkin! #LibemaOpen @ATP_Tour pic.twitter.com/O8JATeDsv6