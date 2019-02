Rotterdam: Tsitsipas à la trappe

Nouvelle déception pour Stefanos Tsitsipas, qui peine à confirmer sa demi-finale à l'Open d'Australie. Après son élimination en quarts de finale à Sofia, sous les coups de Gaël Monfils, le Grec s'est incliné dès son entrée en lice à Rotterdam, où il était tête de série n°3, vaincu en trois sets par Damir Dzumhur (6-4, 1-6, 7-5).

Le Bosnien enregistre ainsi sa première victoire de l'année, son premier succès depuis sa victoire contre... Tsitsipas à Bercy. Il affrontera au 2e tour le Kazakh Mikhail Kukushkin, avec en ligne de mire un quart de finale contre Monfils.

Dzooming into the next round @DzumhurDamir battles past Tsitsipas 6-4 1-6 7-5 to record his first match win of the year! pic.twitter.com/JghbFhTYPV