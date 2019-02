Rotterdam: Nishikori, un début de saison record

La phase finale de la nouvelle version de la Coupe Davis n'aura lieu qu'en novembre prochain, à Madrid, mais l'équipe de France, qui sera opposée à cette occasion à la Serbie et au Japon, peut déjà s'attendre à devoir se coltiner non seulement Novak Djokovic, mais aussi un Kei Nishikori en leader respectif de leur sélection. Le Nippon qui, alors que 'le Djkoker' a coiffé une nouvelle couronne en Australie, réussit également un début de saison de premier plan avec 10 victoires pour une seule défaite à ce jour en 2019. Un 10e succès décroché jeudi, en 8e de finale du tournoi de Rotterdam devant Ernests Gulbis (6-1, 6-4), qui permet à Nishikori de signer son meilleur départ en carrière. Son seul et unique revers aura été concédé devant... Djokovic en quarts de finale à Melbourne. Tête de série n°1 à Rotterdam, le 7e joueur mondial affrontera ce vendredi le Hongrois Marton Fucsovics pour une place dans le dernier carré du tournoi néerlandais.