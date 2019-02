Rotterdam: Monfils s'offre Goffin

Quatre jours après sa belle victoire sur le Grec Stefanos Tsitsipas, qui lui avait ouvert les portes du dernier carré à Siofia (avant de s'incliner contre le futur vainqueur Daniil Medvedev), Gaël Monfils s'offre une nouvelle tête de série pour son entrée en lice au tournoi de Rotterdam. Opposé au Belge David Goffin (n°8), le Français, s'il avait fait montre d'un jeu en évolution, porté plus sur l'offensive la semaine dernière, en Bulgarie, était revenu à ses amours de la défense à tout crin ce mardi. Pour le même résultat avec une victoire après 1h46 de jeu (7-6 [5], 7-5).

Toujours avec la même prise de risque, qui a valu au public quelques rallyes dont seul Monfils à la secret, mais aussi, après le gain de la première manche au jeu décisif, alors qu'il avait su breaker par 2 fois Goffin, l'une de ses cabrioles dont il a le secret en début de second set. Touché a priori à un poignet, le n°4 français va se retrouver mené 4 jeux à 1, mais aussi se montrer capable de recoller au score pour finir le plus fort et s'imposer, malgré ses 32 fautes directes (23 pour Goffin) pour 20 points gagnants (à égalité avec son adversaire).

Au prochain tour, Monfils se frottera à l'Italien Andreas Seppi, tombeur non sans mal du qualifié allemand Peter Gojowczyk (7-6 [3], 3-6, 6-2).