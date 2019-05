Rome: Thiem bute d'entrée sur Verdasco

S'il fallait brouiller un peu plus les pistes concernant les favoris à l'approche de Roland-Garros, la défaite surprise de Dominic Thiem, récent vainqueur à Barcelone, dès son entrée en lice ce jeudi, au Masters 1 000 de Rome, se pose là.

Opposée au vieux crocodile espagnol Fernando Verdasco (35 ans), la tête de série n°5, malgré quelques jolis coups de patte, a fini par s'incliner en 3 manches et 2h43 (4-6, 6-4, 7-5). Souvent présenté comme le principal contradicteur de Rafa Nadal sur terre battue, Thiem restait sur une demi-finale, à Madrid, où seul le futur vainqueur Novak Djokovic avait su lui barrer la route.

Verdasco affrontera en 8e de finale le Russe Karen Khachanov (n°11), tombeur d'un autre Espagnol en la personne de Roberto Bautista-Agut (5-7, 6-4, 6-2).

