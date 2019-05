Rome: Nadal a accéléré

Breaké d’entrée et mené 3-1 par son compatriote Fernando Verdasco vendredi en quarts de finale du tournoi de Rome, Rafael Nadal a ensuite accéléré, ne lâchant qu’un seul petit jeu tout en signant son troisième 6-0 en deux jours (6-4, 6-0 en 1h38).

L’Espagnol, tenant du titre et vainqueur à huit reprises dans la capitale italienne, affrontera Stefanos Tsitsipas samedi pour une place en finale, un joueur grec qui a bénéficié du forfait de Roger Federer, touché à la jambe droite, afin de se qualifier sans jouer.

Another performance by the 8️⃣-time @InteBNLdItalia champ.

