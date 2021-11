You go, Hugo 🔥🔥

Auger-Aliassime tombe de haut

Rublev au ralenti

Il en est tombé à la renverse sur la balle de match... Il y a un peu plus d'un tard, Hugo Gaston avait surpris tout le monde en atteignant les huitièmes de finale à Roland-Garros. Ce jeudi, il jouera son premier huitième de finale en Masters 1000, après une année faite de hauts et de bas ! Le Toulousain de 21 ans a créé un petit exploit en éliminant le n°17 mondial Pablo Carreno Busta, devant un public parisien en transe.Pas impressionné par l'enjeu, le 103eme joueur mondial a bien débuté le match en menant 3-1, mais l'Espagnol est revenu à 3-3, avant de finalement l'emporter au tie-break (7-3). Le deuxième set a été bien différent, avec des joueurs incapables de tenir leur mise en jeu : Gaston a été breaké trois fois et Carreno Busta quatre, et c'est donc le Français, sur un dernier break à 5-4 et une défense à tout terrain, qui a empoché la manche. Dans la troisième, le Toulousain a breaké à 2-1 et a perdu sa mise en jeu dans la foulée. Mais contrairement à la deuxième manche, les deux joueurs ont bien tenu leur service ensuite... jusqu'à 6-5 où Gaston a remporté le jeu sur le service de Carreno Busta, et donc le match, suite à un coup droit trop long de "PCB". Issu des qualifications, voici le jeune Français en huitièmes, contre une autre pépite du tennis mondial (Sinner ou Alcaraz), et assuré d'être 80eme mondial lundi !Felix Auger-Aliassime ne disputera pas le Masters de Turin, c'est désormais une certitude. Le Canadien a en effet perdu tout espoir en s'inclinant dès le deuxième tour du Rolex Paris Masters face au lucky-loser allemand Dominik Koepfer, 58eme mondial et tombeur d'Andy Murray au tour précédent.Une douleur prouvée par son inconstance au service : 10 aces, 8 doubles-fautes lors de cette rencontre pour "FAA". Les deux hommes ont tenu leur service jusqu'à 3-3 dans le premier set, mais Auger-Aliassime a ensuite perdu trois jeux de suite, et donc la manche. Dans la deuxième, il s'est retrouvé mené 3-0, mais l'intervention du kiné lui a permis de revenir à 4-4. Cependant, il a perdu sa mise en jeu au pire moment, à 6-5, et quitte donc le tournoi dès les seizièmes de finale, alors que Koepfer défiera Hurkacz ou Paul jeudi.Ca ne va pas fort pour le n°6 mondial Andrey Rublev qui, après avoir perdu d'entrée à Moscou et en quarts à St-Pétersbourg, s'arrête dès les seizièmes de finale à Paris. Le Russe a subi la loi de Taylor Fritz, finaliste dimanche dernier en Russie, et qui s'est imposé 7-5, 7-6 en 1h20.entre deux grands serveurs, à 6-5 dans le premier set, sur un jeu blanc. Dans le tie-break de la deuxième manche, le récent demi-finaliste d'Indian Wells n'a pas tremblé, le remportant 7-2 pour s'offrir un huitième de finale contre Cameron Norrie ou Reilly Opelka.bat Fucsovics (HUN) : 6-2, 4-6, 6-2Norrie (GBR, n°10) - Opelka (USA)bat Rublev (RUS, n°5) : 7-5, 7-6 (2)Tsitsipas (GRE, n°3) - Popyrin (AUS, LL)bat Musetti (ITA, LL) : 6-3, 3-6, 6-3bat Auger-Aliassime (CAN, n°9) : 6-3, 7-5Paul (USA, Q) - Hurkacz (POL, n°7)bat Bublik (KAZ) : 6-4, 6-0Giron (USA, Q) - Schwartzman (ARG, n°11)Dimitrov (BUL, n°16) - Khachanov (RUS)Lajovic (SER) - A.Zverev (ALL, n°4)Sinner (ITA, n°8) - Alcaraz (ESP)bat Carreño Busta (ESP, n°12) : 6-7 (3), 6-4, 7-5Korda (USA) - Cilic (CRO)Ivashka (BIE) - Medvedev (RUS, n°2)