Rolex Paris Masters : Fucsovics vient à bout de Fognini

Plus d'informations à suivre.



Rolex Paris Masters (France, Masters 1000, dur intérieur, 3 732 680€)

Tenant du titre : Daniil Medvedev (RUS)



1er tour

Djokovic (SER, n°1) - Bye

Fucsovics (HUN) bat Fognini (ITA) : 6-1, 6-7 (6), 7-6 (5)

Mannarino (FRA) - Basilashvili (GEO)

Kecmanovic (SER, Q) - Monfils (FRA, n°15)



Norrie (GBR, n°10) - Delbonis (ARG)

Krajinovic (SER) - Opelka (USA)

Sonego (ITA) - Fritz (USA)

Rublev (RUS, n°5) - Bye



Tsitsipas (GRE, n°3) - Bye

Harris (AFS) - De Minaur (AUS)

Djere (SER) - Musetti (ITA, LL)

Duckworth (AUS) - Bautista Agut (ESP, n°14)



Auger-Aliassime (CAN, n°9) - Mager (ITA, Q)

Murray (GBR, WC) - Brooksby (USA, Q)

Paul (USA, Q) - Struff (ALL)

Hurkacz (POL, n°7) - Bye



Ruud (NOR, n°6) - Bye

Bublik (KAZ) - Evans (GBR)

Tiafoe (USA) - Giron (USA, Q)

Millman (AUS) - Schwartzman (ARG, n°11)



Dimitrov (BUL, n°16) - Gasquet (FRA, WC)

Khachanov (RUS) - M.Ymer (SUE, Q)

Lajovic (SER) bat McDonald (USA) : 6-3, 6-4

A.Zverev (ALL, n°4) - Bye



Sinner (ITA, n°8) - Bye

Herbert (FRA, WC) - Alcaraz (ESP)

Gaston (FRA, Q) - Rinderknech (FRA, WC)

Paire (FRA) - Carreño Busta (ESP, n°12)



Karatsev (RUS, n°13) - Korda (USA)

Cilic (CRO) - Davidovich Fokina (ESP)

Ivashka (BIE) bat Ramos-Viñolas (ESP) : 6-3, 7-6 (2)

Medvedev (RUS, n°2) - Bye