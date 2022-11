Rolex Paris Masters : Djokovic passe l'obstacle Khachanov sans souci

He's coming for the title 🫡@DjokerNole defeats Karen Khachanov 6-4 6-1 to secure his place into the quarter-finals!@RolexPMasters | #RolexParisMasters pic.twitter.com/WhNeur5HSK

— ATP Tour (@atptour) November 3, 2022

Rune défiera Alcaraz

On a semble-t-il retrouvé le grand Novak Djokovic en cette fin d'année 2022. Suite à son entrée en lice tranquille face à Maxime Cressy au Rolex Paris Masters, le Serbe a franchi sans sourciller l'obstacle Karen Khachanov ce jeudi en huitième de finale.après ses succès aux tournois de Tel Aviv et Astana en octobre.Sur le court de Bercy ce jeudi,. Breaké à une reprise, après avoir toutefois confisqué également le service du Russe, il a récidivé à 5-4 en sa faveur pour s'octroyer le gain de la première manche en 50 minutes. La suite des débats s'est transformée en véritable balade de santé pour "Nole", incontrôlable. Il a clos la rencontre en 1h27 (6-4, 6-1) et rallie ainsi les quarts.Ce vendredi, le Serbe affrontera la belle surprise italienne du tournoi parisien, Lorenzo Musetti qui a écarté de son chemin le Norvégien Casper Ruud. Un peu plus tôt ce jeudi,. Le Danois reste pour sa part sur trois finales consécutives, dont un triomphe à Stockholm deux semaines auparavant. En quart, il se mesurera au numéro un mondial, l'Espagnol Carlos Alcaraz.