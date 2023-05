Roland-Garros : Benoît Paire snobé par la FFT à cause de son comportement ?

Benoît Paire sanctionné par la FFT ? La Fédération a décidé d'attribuer des wild-cards au mérite et c'est Hugo Gaston en a reçu une, alors que Paire pouvait encore y prétendre. Les organisateurs ont pris le prétexte de l’absence de classement ATP le 15 mai prochain – parce que le Masters 1000 de Rome s’étire pour la première fois sur deux semaines – afin de ne pas attribuer de wild-card à Paire, deuxième derrière Hugo Gaston et potentiel bénéficiaire en cas de victoire au Challenger de Francavilla, en Italie. Sauf que Paire s'en est étonné sur les réseaux, écrivant : "On parle de classement Race au 15 mai! Le classement race est actualisé tous les jours donc il y aura bien un nouveau classement race au 15 mai." Bien qu'il ait raison à ce sujet, il se trouve qu'il a peut-être été sanctionné suite à son comportement.

Paire sous la menace d'une sanction en France

Comme révélé par RMC Sport, l'Avignonnais a eu un rappel à l'ordre récemment et le média s'est procuré le procès-verbal d’un passage devant la commission fédérale des litiges le 16 février dernier. En visioconférence, Benoît Paire a dû s’expliquer sur son comportement vocal lors d’une rencontre au Challenger de Matsuyama, au Japon, le 8 novembre 2022. Opposé à l’Australien Dane Sweeny, Paire avait bien dérapé, laissant fuser des insultes et cela avait irrité grandement Gilles Moretton, président de la FFT.

La Fédération avait décidé de sanctionner le tennisman français, incitant sur le fait que le joueur "a manqué au devoir d’exemplarité qui lui incombe et, sans aucun doute, porté atteinte à l’honneur, l’image, la réputation, et la notoriété de la FFT." C'est pourquoi la FFT avait prononcé la sanction "d’interdire temporairement à Benoît Paire de participer à des compétitions sportives par équipes organisées et homologuées par la FFT au titre de l’année sportive 2024." Cette décision avait été communiquée à son club de la Villa Primrose Bordeaux. Paire pourrait donc bien avoir "perdu" cette wild-card suite à son comportement car il aurait été mal vu du côté de la FFT d'inviter un joueur ayant des comportements à l'opposé des valeurs fédérales. Sauf que cette affaire n'est peut-être pas terminé dans le cas où Paire gagne son Challenger et termine devant Gaston à la Race d'ici le 15 mai. Il pourrait y avoir des suites, surtout que le classement de la Race est actualisé. Paire pourrait avoir un préjudice financier en ne participant pas à Roland-Garros, qui va augmenter son prize money cette année. Autant dire qu'il faudra suivre les prochains épisodes de près.