Roland-Garros : Andy Murray présent ? Le Britannique calme le jeu sur une possible participation

Andy Murray présent à Roland-Garros ? Le Britannique n'en est pas encore certain pour l'heure. L'ancien numéro 1 mondial vient de participer à plusieurs tournois, avec notamment Monte-Carlo, Madrid, Aix-en-Provence puis Rome. Et tandis qu'il a perdu d'entrée à chaque fois lors des Masters 1000, il a remporté le Challenger dans le Sud de la France. Un succès surprise mais qui a été accueilli avec le sourire par celui qui réalise sa première saison complète sur terre battue depuis 2017. Sauf que Murray n'est pas encore certain d'être présent Porte d'Auteuil fin mai. Dans des propos rapportés par Ubitennis, Murray s'est confié concernant le Grand Chelem parisien.

"J'aimerais toujours jouer, mais nous nous sommes mis d'accord pour discuter et prendre une décision en équipe après Rome. C'est ce que je voulais, voir comment je me sentais dans mon jeu, comment je jouais et comment je me comportais physiquement dans les matches les plus longs avant de prendre une décision définitive. Nous aurons ces discussions dans les prochains jours", a déclaré celui qui se trouve à la 42e place au classement ATP aujourd'hui.