C'est l'hécatombe au tournoi de Rio de Janeiro.

Après Fabio Fognini, tête de série n°2, sorti par Félix Auger-Aliassime (6-2, 6-3), c'est Dominic Thiem qui a été éliminé dès le premier tour.

L'Autrichien, tête de série n°1 et huitième mondial, a été également vaincu en deux petites manches par Laslo Djere (6-3, 6-3). La tête de série la plus élevée est désormais Diego Schwartzman, n°4 et 19e mondial. Il n'y a aucun Français engagé.