Rafael Nadal absent au moins un mois !

Rafael Nadal serait-il en train de payer au pire moment son formidable début de saison 2022, qui l’a vu remporter 22 matchs de suite et un 21eme tournoi du Grand Chelem à l’Open d’Australie ? On dirait... Le joueur espagnol a disputé la finale du Masters 1000 d’Indian Wells dimanche contre Taylor Fritz en étant fortement diminué. Il a reconnu après le match avoir énormément souffert au niveau d’une côte, et avoir eu du mal à respirer. « Quand je respire, quand je bouge, c’est comme s’il y avait une aiguille à l’intérieur », avait-il avoué en conférence de presse. De retour à Madrid, le n°3 mondial a passé des examens, et le diagnostic est sévère : côte fissurée et quatre à six semaines d’absence.



Alors qu’il devait participer aux tournois de Monte-Carlo et de Barcelone, les semaines du 10 et 17 avril, son forfait est donc d’ores et déjà acté. Sa présence au Masters 1000 de Madrid était plus incertaine, car le tournoi madrilène, qui se déroule à une altitude plus élevée que les autres, lui réussit moins (« seulement » cinq victoires, la dernière en 2017). Il débute dans cinq semaines et pourrait lui permettre de reprendre la compétition s’il guérit très vite. La semaine suivante, se déroulera le Masters 1000 de Rome, qu’il a déjà gagné dix fois, et sa participation est en suspens également.