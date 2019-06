Queen's: Simon s'offre le finaliste de Wimbledon

Belle "perf" de Gilles Simon au 2e tour du tournoi du Queen's où le Niçois a dominé la tête de série n°2 de l'épreuve, Kevin Anderson, 8e joueur mondial.

Le finaliste de Wimbledon 2018, qui était absent du circuit depuis Miami en raison d'une blessure au coude, s'est incliné en trois sets face au Français (6-1, 4-6, 6-4), malgré ses 18 aces.

Qualifié pour les quarts de finale, Simon sera opposé au vainqueur de Mahut-Wawrinka.

Simon says...”See you in the quarter-finals!”



The Frenchman has knocked out No.2 seed Kevin Anderson. #QueensTennis pic.twitter.com/iRZLfIrQY7