Queen's: Auger-Aliassime franchit l'obstacle Dimitrov

Félix Auger-Aliassime, qui a enfin pu disputer son premier tour sur le gazon du Queen's, n'a pas manqué son entrée en lice dans le tournoi londonien, ce jeudi. Le Canadien s'est qualifié pour le 2e tour en éliminant Grigor Dimitrov, en 2 sets, au terme d'un match très disputé (6-4, 6-4).

Le 21e joueur mondial au classement ATP n'aura pas beaucoup de temps pour se reposer car il affrontera Nick Kyrgios aux alentours de 17 heures, tombeur un peu plus tôt dans la journée de Roberto Carballés Baena (7-6, 6-3).

Felix Auger-Aliassime vs Nick Kyrgios will take place on Court 1 not before 5pm. #QueensTennis pic.twitter.com/6awSktbGKT