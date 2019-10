Pékin: Zverev file vers Tsitsipas

C'est un choc de la nouvelle génération auquel aura droit le public du tournoi de Pékin avec l'opposition entre le Grec Stefanos Tsitsipas (21 ans) et l'Allemand Alexander Zverev (22 ans).

Après la qualification du premier un peu plus tôt dans la journée aux dépens de John Isner, le second a validé à son tour son billet pour un dernier carré chinois royal - les 4 premières têtes de série sont présentes - en dominant Sam Querrey, un autre Américain, en 2 sets et 1h12 (7-6 [3], 6-2).

Un Zverev, déjà tombeur expéditif d'un autre jeune loup au tour précédent en la personne de Félix Auger-Aliassime et qui n'a toujours pas perdu le moindre set cette semaine, avant de se frotter à Tsitsipas, qui mène deux victoires à une dans leurs confrontations.

