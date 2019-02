Pas de finale pour Humbert

Ugo Humbert est retombé de son nuage. Auteur d'une brillante semaine, où il aura notamment battu son premier joueur du Top 20 (Borna Coric, 13e) sur le chemin de sa première demi-finale sur le circuit principal, le jeune Messin n'a pas réussi à se hisser en finale à Marseille. C'est le Kazakh Mikhail Kukushkin qui lui a barré la route, en deux sets très maîtrisés (6-4, 6-4).

Alors qu'il n'avait perdu aucun set depuis le début de la semaine, Humbert (20 ans) a connu un petit calvaire dans la première manche où il n'a pas réussi à marquer le moindre point sur la mise en jeu de son adversaire, encaissant cinq jeux blancs consécutifs. Le style atypique de Kukushkin avait déjà fait dérailler cette semaine des gros frappeurs comme Denis Shapovalov ou Andrey Rublev. Humbert, avec son jeu plus fin, a tenté de résister en sauvant cinq balles de break dans le premier jeu du match du match, mais il n'a pas tenu longtemps (3-1 puis 6-4). Et le second set partira sur les mêmes bases, avec un break rapide pour le Kazakh à 2-2.

Humbert n'a pas lâché l'affaire, et parviendra à recoller à 4-4. Mais Kukushkin (31 ans, 50e), en état de grâce cette semaine, a fini par faire la différence pour s'offrir la quatrième finale de sa carrière, la première depuis 2015, lui qui a remporté son seul et unique titre... en 2010. Dimanche, il ne partira pas favori face à David Goffin ou Stefanos Tsitsipas, mais sur ce qu'il a montré dans ce tournoi, son adversaire n'aura pas la partie facile. Quant à Humbert, il pourra se consoler lundi avec un classement autour de la 60e place mondiale, de loin son meilleur.