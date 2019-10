Paris-Bercy: Khachanov, le malédiction du tenant du titre

Vainqueur l'an passé, Karen Khachanov a été éliminé dès son entrée en lice au Rolex Paris Masters. Défait en trois sets par l'Allemand Jan-Lennard Struff (7-6 [5], 3-6, 7-5), le Russe va chuter au classement ATP, passant de la 8e à la 16e place, dans le meilleur des cas.

Son sort est toutefois plus enviable que celui de Jack Sock, le vainqueur 2017. L'Américain, blessé, n'a pas gagné un seul match sur le circuit cette saison (à l'exception d'un simple en Laver Cup). Engagé cette semaine à Charlottesville (Challenger), il quittera le Top 400 mondial même en cas de victoire dans le tournoi. En cas d'élimination au 1er tour, il sera même non classé.

2018 Bercy champ Karen Khachanov will fall from 8 to ~16 next week.



2017 Bercy champ Jack Sock will fall from 253 to ~427 in the *best* case scenario, if he wins the title in Charlottesville. If he loses R1 tonight (vs Bangoura), he will no longer have *any* ATP singles ranking.