Paris-Bercy: Federer déclare forfait

Au lendemain de son triomphe au tournoi de Bâle, où il s'est imposé pour la 10e fois de sa carrière, Roger Federer a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Paris, qui débute ce lundi à Berçy.

"Je suis extrêmement déçu de devoir me retirer du Rolex Paris Masters. Je dois me ménager car je veux jouer le plus longtemps possible sur l'ATP Tour. Je suis désolé pour mes fans français que je verrai l'année prochaine à Roland-Garros", a déclaré le Suisse, n°3 mondial.

Federer était placé dans la partie de tableau de Rafael Nadal, et aurait pu croiser la route de Gaël Monfils en huitièmes de finale.