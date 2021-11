Bartoli fait également partie de la team !



La #TeamJeunesTalents est réunie à @rolandgarros aujourd'hui en compagnie de son parrain @tsonga7 !

L'occasion pour les 10 nouvelles recrues de découvrir leur nouvelle équipe de choc 💥 pic.twitter.com/X4aSvhuIZa



— We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) November 23, 2021

Moretton : "Une magnifique opportunités pour ces espoirs du tennis français"

Propulsés aux portes du haut niveau dans le cadre de ce programme,En intégrant le programme, ceux-ci bénéficieront, comme leurs aînés, d’une aide financière et d’un accompagnement humain pour les préparer aux enjeux du monde professionnel du tennis. Et s'ils sont désormais 25 jeunes (ils étaient vingt auparavant : dix filles et autant de garçons, et le programme devrait passer à 30 jeunes d'ici à 2024) à constituer la liste de ces talents âgés de 12 à 18 ans,L'ancien numéro 5 mondial n'a pas ménagé ses efforts mardi au moment d'échanger des balles avec tous ces jeunes émerveillés de côtoyer leur idole. A ses côtés, un comité de pilotage aura pour mission de suivre l’évolution des jeunes, les soutenir et les conseiller ponctuellement ou tout au long de l’année., pour le plus grand plaisir du directeur des partenariats et du sponsoring chez BNP Paribas, Vincent-Baptiste Cloison. « Les retours positifs que nous avons eus de la part des jeunes et des familles, les résultats obtenus depuis le lancement du programme ainsi que la collaboration vertueuse avec Jo-Wilfried Tsonga et la FFT nous confortent dans l’idée d’accélérer notre contribution à la relève du tennis de haut niveau. »Gilles Moretton, le président de la FFT, affiche clairement son adhésion pour ce programme destiné à accompagner ces champions en devenir et les conseiller dans des domaines aussi importants que le media training, la nutrition, l'écosystème des tournois professionnels ou l'importance du mental. « La Fédération Française de Tennis est très fière de poursuivre avec BNP Paribas la belle aventure "Team BNP Paribas Jeunes Talents". Ce programme constitue en effet une magnifique opportunité pour ces espoirs du tennis français (qui ont eu droit dès mardi à deux formation : l'une sur les réseaux sociaux, l'autre sur l'histoire du tennis). Je suis convaincu que Jo-Wilfried Tsonga, parrain de ce programme, continuera de mettre à profit toute son expérience dans l’accompagnement de ces jeunes ». A voir le plaisir communicatif du Manceau pour ses jeunes filleuls, le nouveau patron du tennis français peut même en être d'ores et déjà persuadé.Les 15 jeunes qui faisaient déjà partie de la Team 2020-2021Geoffrey Jasiak – Né le 17/10/1992 (29 ans) – tennis fauteuilZoé Maras – Née le 11/10/2001 (20 ans) – tennis fauteuilLuca Van Assche – Né le 11/05/2004 (17 ans)Jenny Lim, Née le 17/01/2005 (16 ans)Antoine Ghibaudo – Né le 25/01/2005 (16 ans)Emma Jouy - Née le 11/02/2005 (16 ans)Loan Lestir – Né le 02/09/2005 (16 ans)Gabriel Debru – Né le 21/12/2005 (15 ans)Léo Cohen-Bacrie - Né le 09/02/2006 (15 ans)Sarah Iliev – Née le 03/10/2006 (15 ans)Beverley Nyangon – Née le 03/01/2007 (14 ans)Shanice Roignot – Née le 05/01/2007 (14 ans)Yoshka Sborowsky – Né le 12/01/2007 (14 ans)Enzo Pierrot – Né le 16/01/2007 (14 ans)Louna Zoppas – Née le 12/03/2007 (14 ans)Les 10 nouveauxAstrid Lew Yan Foon, née le 15/08/2005 (16 ans)Mathilde NGijol Carre, née le 27/10/2007 (14 ans)Ophélie Boullay, née le 25/03/2008 (13 ans)Daphnée Mpetshi Perricard, née le 21/11/2008 (13 ans)Elisa Rohrbach, née le 05/01/2009 (12 ans)Guilhem Laget, né le 30/04/1998 (23 ans) - handisportArthur Gea, né le 02/01/2005 (16 ans)Romain Andres, né le 13/03/2007 (14 ans)Antonin Witz, né le 01/07/2008 (13 ans)Lenny Couturier, né le 20/10/2008 (13 ans)NB : Giulia Morlet (19 ans), Arthur Cazaux (19 ans), Diane Parry (19 ans), Elsa Jacquemot (18 ans) et Max Westphal (18 ans) peuvent toujours bénéficier de l'accompagnement humain et des ressources de la team (séminaires, échanges, formations...)