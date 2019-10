Nadal: "Paris est la ville la plus importante pour moi"

La place de n°1 mondial qu’il s’apprête à récupérer le lundi 4 novembre prochain n’est pas le plus important à ses yeux. Rafael Nadal l’assure ce dimanche devant la presse, à la veille de l’ouverture du Masters 1000 de Paris-Bercy.

"Evidemment, je préfère être numéro 1 que deuxième, et deuxième plutôt que troisième. Mais je dors tout aussi bien en tant que numéro 1 ou numéro 2 mondial ! Ma priorité n’est pas d’être le premier mais de faire en sorte de pouvoir jouer le plus longtemps possible. Je suis très fier de la saison que j’accomplis jusqu’à maintenant."

Le Majorquin a tout de même un réel objectif en tête quant à sa semaine parisienne à venir. S’imposer enfin dans ce Masters 1000 qui lui échappe alors qu’il règne sans partage ou presque à Roland-Garros. "Ce n'est pas de la chance si j'ai gagné 12 fois Roland-Garros, ce n'est donc pas de la malchance si je n'ai jamais gagné ici, souffle-t-il. J'ai été souvent blessé, parfois je n'ai pas bien joué ou je suis tombé sur plus fort et dans le passé, c'était la surface qui m'était le moins favorable… Tout le monde sait que Paris est la ville la plus importante pour moi, elle me donne de bonnes vibrations et j’espère que ça va continuer comme ça."