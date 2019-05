Nadal, la mise au point

Toujours ultra concentré, pour ne pas dire totalement investi, quand il s’agit de croiser le cordage, Rafael Nadal l’était plus encore ce samedi sur l’ocre romaine. Sur un Centrale rendu lourd par les caprices de la météo transalpine, le Majorquin n’a rien laissé au hasard, et surtout pas une chance à son challenger et récent bourreau madrilène, Stefanos Tsitsipas – l’un des trois joueurs à avoir contrarié le n°2 mondial sur sa surface de prédilection cette saison, au stade des demies, à l’instar de l’Italien Fabio Fognini (Monte-Carlo) et de l’Autrichien Dominic Thiem (Barcelone).

Agressif d’entrée de match, l’Espagnol a eu tôt fait de chiper la mise en jeu adverse, menant rapidement 3-0 pour conclure le premier set avec autorité (6-3). Le jeune et fougueux Grec avait beau hausser le ton dans le deuxième acte, rien n’y faisait, et Rafael Nadal de renchérir avec toujours plus d’aplomb, sur seconde balle notamment (79% de réussite, contre 71% de points convertis sur ses premières balles). Ne laissant de fait que peu de place au doute (6-3, 6-4 après 1h42 d’échanges).

Fort de véritables démonstrations de force aux dépens des Jérémy Chardy, Nikoloz Basilashvili et Fernando Verdasco lors des tours précédents – avec une bulle infligée à chacun d’entre eux – l’octuple vainqueur du tournoi avait pris soin de prévenir la presse vendredi: "Mes sensations sont meilleures chaque semaine." Et de préciser tandis que les interrogations à son sujet se faisaient pesantes: "Je ne suis pas inquiet. Mes chances de gagner Roland-Garros sont-elles moins grandes que d'habitude parce que je n'ai pas encore gagné de tournoi ? On verra bien..." L’obstacle Tsitsipas franchi avec brio, Rafael Nadal pourrait bien envoyer un message fort ce dimanche en finale du Masters 1000 de Rome. Ce sera contre Novak Djokovic ou Diego Schwartzman.