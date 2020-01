Nadal et l’Espagne pour un doublé

#Tennisextra

Un peu plus de 40 jours après leur triomphe madrilène face au Canada en finale de la Coupe Davis nouvelle formule, Rafael Nadal et ses coéquipiers de la sélection espagnole vont débuter l’ATP Cup samedi en Australie contre la Géorgie, avec l’ambition de soulever ce nouveau trophée. Une compétition qui commence cette année et ressemble à s’y méprendre à la nouvelle Coupe Davis de Gerard Piqué et de son groupe Kosmos, cible de nombreuses critiques.Au lieu d’une semaine, l’ATP Cup va elle se dérouler sur 10 jours, et rapporter des points ATP (750 pour les gagnants), en plus de gains particulièrement conséquents (15 millions de dollars, soit près de 13,5 millions d’euros). 24 équipes seront réparties en six groupes de quatre, et les premiers, ainsi que les deux meilleurs deuxièmes, décrocheront leur qualification pour les quarts de finale. Et comme en Coupe Davis, les rencontres vont se jouer au meilleur des trois sets, avec deux simples et un double au programme.Vainqueur de ses huit matchs (cinq en simple, trois en double) lors de la Coupe Davis, Nadal, numéro un mondial, sera la principale attraction de cette nouvelle compétition, avec son dauphin Novak Djokovic. Qui, comme l'Espagnol, souhaiterait une fusion entre l'ATP Cup et la Coupe Davis. Et comme à Madrid, les Serbes évolueront, à Brisbane, dans le groupe de la France, en compagnie de l’Afrique du Sud et du Chili. A Perth, "Rafa" et les siens croiseront donc eux d’abord la route de la Géorgie, avant l’Uruguay et un Japon privé de Kei Nishikori.Comme Andy Murray, lui aussi blessé, Nishikori sera l’un des grands absents de cette première ATP Cup, avec, évidemment, Roger Federer (raisons familiales). Mais on peut compter sur Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Dominic Thiem ou encore le fantasque Nick Kyrgios, qui évoluera à domicile, pour animer l’épreuve. Un Kyrgios monté au créneau pour apporter son soutien aux pompiers, qui luttent depuis des semaines contre les incendies qui ravagent le pays. L’organisation offrira d’ailleurs 100 dollars à la Croix Rouge australienne lors de chaque ace réalisé, afin de venir en aide aux victimes de ce désastre.