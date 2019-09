Nadal a Federer (et Djokovic) dans le viseur

Et soudain, Rafael Nadal a craqué. Assis sur sa chaise, après une éprouvante finale de l'US Open contre Daniil Medvedev, l'Espagnol n'a pu contenir ses larmes alors qu'étaient diffusées sur l'écran géant des images de ses titres en Grand Chelem, qui se comptent désormais au nombre de 19. "Eh oui, on vieillit, a souri le Majorquin en évoquant ce passage en conférence de presse. D'une certaine manière, c'est bien. Quand je vois ce par quoi je suis passé, physiquement ou mentalement, c'est toujours spécial pour moi d'être encore ici. J'ai eu beaucoup d'émotions en revoyant ces images."

Extended video of Rafael Nadal watching the video montage to his 19 Grand Slams. pic.twitter.com/7seML9GjBN — Nick Zaccardi (@nzaccardi) September 9, 2019

D'une certaine manière, c'est l'histoire du tennis que Nadal était en train de contempler, celle qu'il est en train d'écrire en compagnie de Roger Federer et de Novak Djokovic. Le compteur de titres en Grand Chelem est désormais de 19 pour l'Espagnol, 20 pour le Suisse et 16 pour le Serbe, les trois joueurs les plus titrés dans le domaine. Toutes générations confondues bien sûr. "Cette compétition, si elles attire les fans et intéresse les gens, elle est bonne pour notre sport, juge le Majorquin. Je suis honoré de prendre part à cette bataille." Même s'il est désormais plus proche que jamais du record mythique de Federer, Nadal, contrairement à Djokovic, a répété qu'il n'en faisait pas une obsession. "J'aimerais être celui qui en gagne le plus, mais je n'y pense pas, et ce n'est pas pour ça que je m'entraîne tous les joueurs. Je joue au tennis... parce que j'adore le tennis."

Bientôt n°1... pour aider Federer ?

La lutte entre les trois géants reprendra à l'Open d'Australie, en janvier 2020, en ce qui concerne les tournois du Grand Chelem. Sur la fin de saison, c'est la place de n°1 mondial qui est en jeu. Et l'autre record mythique de Federer, par la même occasion. Le Suisse est le joueur qui a passé le plus de temps au sommet du classement ATP, avec 310 semaines de règne au total. Djokovic, actuellement, en est à 268. Si personne ne le déloge d'ici juillet prochain, et la fin de Wimbledon, le record sera à lui. Et cette fois, les bons résultats de Nadal ont plutôt tendance à arranger Federer.

En succédant à Djokovic au palmarès de l'US Open, le Majorquin s'est en effet rapproché à 640 points du Serbe au classement mondial. A la Race, il est même nettement devant désormais, avec près de 2000 points d'avance. Ce qui va obliger le "Djoker" à réaliser une fin de saison canon pour rester sur le trône. Or, avec ses problèmes à l'épaule, celle-ci est remise en cause. C'est tout bénéfice pour Nadal qui n'aura pas à empiler les tournois pour partir à la chasse de points. De toute manière, il n'y était pas prêt: "Avec mon âge et mes objectifs, je ne peux pas perdre de temps ou d'énergie dans la lutte pour être n°1 mondial. Je dois penser à ma carrière d'une autre façon. Et si en faisant les choses à ma façon, je deviens n°1, eh bien tant mieux."