Murray jouera à Winston-Salem

Battu par Richard Gasquet au premier tour à Cincinnati pour son premier match en simple depuis 7 mois, Andy Murray, opéré de la hanche en janvier, a accepté l’invitation des organisateurs du tournoi de Winston-Salem, qui débute dimanche.

"Ce dont j’ai besoin maintenant, c’est de matches. Je veux continuer à me tester, et Winston-Salem est l'endroit idéal pour le faire. C’est la prochaine étape de mon retour, et on verra comment ça se passe. J'espère avoir un bon parcours", a déclaré pour l’ATP le 324e mondial, qui ne disputera en revanche pas l’US Open en simple.