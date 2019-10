Qualifié pour la finale du tournoi de Moscou qui aura lieu ce dimanche, Adrian Mannarino connait son adversaire...

Ce sera un local, Andreï Rublev, qui a sorti Marin Cilic en deux manches ce samedi (7-5, 6-4). Face au 31e joueur mondial, le Français ne partira pas favori.

@AndreyRublev97 beats Marin Cilic to reach his first #KremlinCup final.