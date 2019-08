Montréal: Monfils va jouer Nadal

Gael Monfils retrouvera Rafael Nadal dans la nuit de samedi à dimanche, en demi-finales du Masters 1000 de Montréal. Le Français s'est imposé en quarts devant un autre Espagnol, Roberto Bautista Agut, en trois sets et plus de deux heures de jeu (4-6, 6-3, 7-6). Ce match, qui devait initialement se disputer la nuit précédente, a été repoussé au lendemain à cause de la pluie. Les demi-finales vont enchaîner désormais, avec Karen Khachanov face à Danill Medvedev, et donc Rafael Nadal contre Gael Monfils.