Montréal: Monfils s'en sort, pas Herbert

Gaël Monfils a sauvé l'honneur de la délégation française face aux Canadiens, lundi, à Montréal, en dominant Peter Polansky (172e mondial) au 1er tour.

Un peu rouillé, pour sa reprise un mois après son abandon à Wimbledon, le Parisien s'est imposé en trois sets face à un joueur bénéficiaire d'une invitation (6-7 [4], 6-3, 6-3).

C'est terminé en revanche pour Pierre-Hugues Herbert, vaincu par un Canadien bien plus référencé, Denis Shapovalov (6-3, 7-5). Un peu plus tôt, Lucas Pouille avait cédé d'entrée contre Milos Raonic (6-4, 6-4).

