Montréal: Monfils-Bautista Agut reporté

Le quart de finale du Masters 1000 de Montréal entre Gael Monfils et Roberto Bautista Agut aura lieu samedi.

Le Français a remporté deux points avant que la pluie, à 3h02 précises heure française, n'arrête la rencontre. A 4h28, il a été décidé du report, sans qu'on sache encore précisément à quelle heure aura lieu le match, mais tout indique que ce sera à 18h (heure française, toujours).

La première demie entre Karen Khachanov et Daniil Medvedev est prévue à 21h, la deuxième entre Rafael Nadal et le vainqueur de ce match entre Gael Monfils et Bautista Agut sera pour trois heures du matin, dans la nuit de samedi à dimanche.