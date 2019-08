Monfils n'a même pas essayé...

Ça ne sentait pas bon. Alors que Gael Monfils venait de battre Roberto Bautista Agut, une victoire très solide et ô combien rassurante au tie-break du troisième set face au teigneux Espagnol (13e mondial), il n'était d'office pas du tout certain que le Français soit en mesure de remettre le couvert contre Rafael Nadal, une poignée d'heures plus tard. Deux heures, au final, après la demie 100% russe remportée en deux sets par Daniil Medvedev devant Karen Khachanov (6-1, 7-6). Vainqueur 6-4, 3-6, 7-6, la "Monf" n'a pas lésiné sur les efforts en presque deux heures et demie de combat (2h21').

"Honnêtement, je ne sais pas, avouait-il d'emblée sur le court, devant tous les spectateurs, tel un aveu programmé (pour TVA Sports). Je vais parler avec mon équipe, on va voir. C'était éprouvant, en plus je me suis fait un peu mal... Merci beaucoup, vous m'avez beaucoup aidé. J'ai fait un gros match face à un très bon joueur, j'ai été fort dans la tête. J'étais fatigué dès la fin du deuxième set, en plus il y a cette petite blessure... Mais le public a été incroyable, franchement, merci du soutien." Gael Monfils, peut-être plus encore qu'ailleurs (en excluant la France, bien sûr), est comme chez lui à Montréal.

"A la limite, heureusement que j'ai eu mal"

Pour rappel, cet ultime quart de finale du Masters 1000 québécois devait initialement se tenir la veille, mais la pluie en a décidé autrement. Et pour ne rien arranger, la rencontre a encore été décalée de plus de deux heures samedi, pour ne commencer qu'à 15h24, heure locale (21h24 en France). Le n°1 tricolore a fait plaisir à voir face à cette machine à renvoyer qu'est Bautista Agut, surtout qu'on ne donnait pas cher de sa peau après ce quatrième jeu du deuxième set, où il s'est fait breaker après sept égalités et où il a effectivement semblé se tordre à nouveau la cheville. Mais le revoir tenait tout simplement du miracle.

Après être allé saluer brièvement le public pour s'excuser, il a détaillé: "Quand on est chaud, ça se passe bien. J'ai couru fort dessus sur le jeu d'après, où j'ai eu des opportunités de débreak. Puis au troisième set, je n'ai joué que mes jeux de service. Je n'avais pas assez d'énergie et de force pour aller chercher les jeux de retour. Et au tie-break, j'ai tout lâché. Si ce match avait eu lieu dimanche, j'aurais essayé, forcément. Mais là, j'ai joué 2h30' et avec seulement deux heures de récupération... C'est mon premier tournoi de reprise. Face à 'Rafa', tu sais que c'est déjà difficile à 100%, alors si tu n'es pas à 100% physiquement..."

Ce "match champagne", comme il le qualifié, il aurait adoré le jouer. "C'était risqué pour la suite, car j'aurais forcé, j'aurais voulu me tester et être présent. A la limite, heureusement que j'ai eu mal, sinon j'aurais tenté quand même (sourire). Mais là, je n'y ai même pas pensé. Quand j'ai dit au coach et à l'ostéopathe que ça avait un peu tourné, ils ont dit qu'on ne prenait pas de risque. Deux heures après un gros match comme ça, ils connaissent la charge physique que ça représente." Il sera à Cincinnati, où il entrera probablement mardi contre Frances Tiafoe: "J'y vais dimanche, en espérant que ma cheville n'ait pas trop tourné. Je vais taper lundi tranquille, avec ma copine Elina Svitolina." Avec tout le respect qu'on doit à la Tchèque, c'est sûr, ce n'est pas Rafael Nadal.